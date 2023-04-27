中職／9分大局擊倒悍將 味全登龍頭、劉基鴻居全壘打王

味全龍隊今晚打出單局9分攻勢，創下回歸以來最高、隊史次高紀錄，領銜轟出三分砲的劉基鴻也登頂聯盟全壘打王，最終就以9：2擊敗富邦悍將隊，拿下在嘉義市棒球場的跨季4連勝，近6戰5勝1敗，超車統一獅隊躍居聯盟第一。

龍隊先發投手鋼龍前4局沒遇到太大麻煩，不過5局上被敲出2支安打，2出局、二三壘有人時又投出暴投，丟掉第1分，不過接下來重新回穩。

鋼龍最終投完6局只掉1分，被敲4支安打，另有5次三振，沒有保送，等到火力支援拿下開季4連勝，續居勝投王，也獲選單場MVP。

龍隊在6局下灌進大局，單局敲出7支安打、打了12人次，包括劉基鴻在2出局後敲出的三分砲，一口氣攻下9分，追平1998年4月4日的隊史單局得分次高紀錄，最高是1994年3月28日對俊國熊隊敲出的單局14分，同時也是聯盟紀錄。

龍隊全場敲出11支安打，劉基鴻3打數1安打，就是一發3分砲，累積4轟甩開高國輝、申皓瑋、林立，獨居全壘打王；林孝程則是2安打、2分打點，李凱威2安打、1分打點。

悍將先發投手江國豪前5局沒掉分，但6局下參與亂流，總計投5.1局被敲8支安打，丟掉5分承擔敗投，接替的歐書誠0.2局被敲3支安打，包括1轟，丟掉4分。