中職／朱育賢雙響砲轟垮兄弟 雷法初登板奪首勝

樂天桃猿隊34歲古巴投手雷法今天初登板，在桃園球場對決中信兄弟隊，先發6局失4分，「朱哥」朱育賢3局下轟出3分砲、7局下追加陽春砲，單場雙響砲成為勝利大功臣，也幫雷法奪下中職首勝，猿隊終場6：4獲勝。

兄弟1局上就展開攻勢，開路先鋒岳政華獲保送，江坤宇、王威晨、詹子賢安打，加上猿隊三壘手郭永維接球失誤， 一共攻下3分。

猿隊3局下兩出局後，陳晨威、成晉揮出安打，楊晉豪追加二壘打攻下1分，接著朱育賢轟出中外野3分砲，本季首轟助隊逆轉戰局，以4：3超前。

4局下，張閔勛、郭永維都揮出二壘打，猿隊攻下第5分。

兄弟5局上靠江坤宇安打加盜壘、王威晨安打攻下第4分，但朱育賢7局下再轟兄弟第3任投手蔡齊哲，單場包辦4分打點，為猿隊打下江山；他在開季前15戰53個打席未開轟，此役4打數2安打，都是破壞力十足的全壘打，賽後獲選單場MVP。

雷法用101球完成6局任務，被安打6、保送2，投出5次三振，失4分有3分自責，以優質內容拿到勝投。