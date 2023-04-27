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中職／單局9分！味全龍創回歸以來最高、隊史次高紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊劉基鴻敲出3分砲，龍隊在6局下打出9分大局。圖／味全龍隊提供
味全龍隊劉基鴻敲出3分砲，龍隊在6局下打出9分大局。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今晚在6局下狂轟猛炸，包括劉基鴻的三分砲在內，打了7支安打，單局猛攻9分，締造2021年回歸中職一軍以來的新高、隊史次高紀錄，隊史最高是1994年創下的單局14分，也是中職紀錄。

龍隊在嘉義市棒球場面對富邦悍將隊之戰，6局下面對0：1落後，先靠著郭天信、陳品捷兩支二壘打追平比數，接下來2支安打加上保送，攻下超前分後也形成1出局、滿壘，也將先發投手江國豪打退場。

接替的歐書誠把留下來的跑者全部送回家，劉時豪敲1分打點安打、林孝程一壘安打敲回2分，之後又對吉力吉撈．鞏冠投出觸身球，再次滿壘，郭天信滾地球讓悍將抓到第2個出局數，但也再丟1分，劉基鴻再補上一發三分砲，達成單局9分攻勢。

龍隊打了12人次，直到陳品捷單局第二打席敲出飛球出局才結束，單局攻下9分，是味全龍隊自2021年升上一軍後的單局最高得分，也是近三年聯盟單局最高得分紀錄。

而龍隊隊史單局最高得分是1994年3月28日，面對俊國熊隊在第1局就攻下14分，同時也是中職的聯盟紀錄，而隊史次高則是1998年4月4日對和信鯨隊的單局9分，今天追平此項紀錄。

中職 劉基鴻

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