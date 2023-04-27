中職／周思齊笑說領終身成就獎 唯一比他老的高國慶先領

中信兄弟隊41歲老將周思齊昨天升上一軍，生涯第19季已留下出賽紀錄，接下來每次亮相對自己、球隊都具有意義，今天在桃園球談到漫長生涯，笑說：「可以領終身成就獎嗎？」

周思齊2005年從誠泰COBRAS隊展開中職生涯，歷經米迪亞暴龍、兄弟隊，今天對樂天桃猿隊賽前已經出賽1657場，史上排名第4，現役球員只落後統一獅隊44歲老將高國慶的1784場。

生涯見過不少大風大浪，一路打拚至今，周思齊表示，年紀相同的郭泓志、曹錦輝，所謂「 郭泓志世代」的不少好手都已退休，自己能打到現在很好運。

他很幽默說：「全聯盟球員只有高國慶比我大，他可以先領領終身成就獎。」

周思齊一直記得2000年進行的大揚盃四國五強成棒邀請賽，當時入選中華白隊，王建民則在中華藍隊，一堆球探鎖定他，打完就加入洋基隊了。

從2009年轉戰兄弟至今15季，周思齊看過不少球員進進出出，甚至有年輕人連說話的機會都沒有，一下子就被釋出，讓這位老將更加珍惜還能穿著球衣的日子。