中職／預告大小林子崴對決？曾豪駒：都準備好就有機會

樂天桃猿隊21歲左投林子崴，昨天對中信兄弟隊先發1局失7分，本季初登板吞敗，下周是否還有先發機會，猿隊總教練曾豪駒說：「先看他修正如何，可能調整定位。」

中職開打34年，昨天首次出現「大小林子崴」同日登板，統一獅隊27歲左投林子崴對決味全龍隊，先發6.1局失1分非自責，優質先發吞敗，投球內容比小他6歲的穀保家商學弟穩定很多。

史上首次同名同姓的投手同日先發，球迷已在期待未來更難得的林子崴對決林子崴戲碼，曾豪駒說：「是滿有機會的，只要選手都準備好，掌握機會就沒問題。」

林子崴昨天只投1局退場，猿隊提前啟動牛棚，曾豪駒表示，這就是年輕選手要學習之處，控制場面才是主宰者 ，昨天沒有看到優勢，「場上是現實的，要想辦法幫助自己，不要讓這種事一再發生。」