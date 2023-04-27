中職／排名頭尾只有2.5場勝差 象猿對決前教頭各有解讀
中職新球季開打近4周，上半季戰況膠著，統一獅隊9勝7敗暫居榜首，中信兄弟隊6勝1和9敗墊底，但只落後2.5場勝差；兄弟今天在桃園球場和樂天桃猿隊交手前，兩隊總教練談到此事各有看法，猿隊教頭曾豪駒說：「這樣可增加球賽可看性。」
猿隊目前8勝1和7敗暫居第3，曾豪駒表示，今年各隊都準備不錯，咬得非常緊張，由於戰績接近，一個不小心就會出現變化，「大家都在伯仲之間，球季還很長，必須想辦法撐著，再看後續狀況。」
兄弟教頭林威助認為，各隊投手都很不錯，守備能力也有進步，這樣就能降低失誤率，沒有經常保送、失誤，比數就會很接近，這對台灣棒球是好現象。
他說：「只要練好基本功，守備自然會好一點。」
兄弟雖然排名最後，但9次失誤是5隊最少，接著是味全龍隊12次、獅隊13次、富邦悍將隊14次、猿隊27次，從目前數字看來，猿隊失誤次數是兄弟3倍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言