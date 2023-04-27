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中職／下二軍修練…陳子豪開轟全上壘 馬傑森敲致勝轟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊陳子豪。圖／聯合報系資料照
中信兄弟隊陳子豪。圖／聯合報系資料照

中信兄弟隊陳子豪24日被下放二軍，改善好球帶設定是這次的課題，他在今天出賽立刻改進，5打數全數上壘，包括一發三分砲、1支安打、3次保送上壘，不過樂天桃猿隊二軍馬傑森在9局上的超前陽春砲，反以7：6逆轉擊敗兄弟。

陳子豪近期在一軍狀況不佳，連8場出賽、連30打席無安打，打擊率下探到1成96，24日下放到二軍，總教練林威助表示，陳子豪主要是打擊節奏沒掌握好，「揮打壞球多了些，這10天讓他好好調整，把好球帶設定好一點。」

陳子豪今天前兩打席都選到四壞保送上壘，5局下更是揮出一發三分砲，棒打游朝惟，帶動單局5分攻勢也讓兄弟取得6：2領先，陳子豪在6局下另敲出一壘安打，只不過桃猿在6局上、8局上各攻下2分，將比數追平。

6：6平手局面，猿隊先在9局上打破僵局，馬傑森從盧孟揚手中敲出一發左外野陽春砲，反取得1分領先；9局下兄弟最後反擊，陳子豪在1出局後選到四壞保送上壘，代跑的劉貴元雖靠暴投上二壘，但仍欠缺臨門一腳。

馬傑森今年從猿隊一軍開季，是設定的游擊手人選之一，只不過同樣打擊狀況不佳，9場出賽打擊率1成11，也在22日被下放二軍，總教練曾豪駒也點出，讓馬傑森在二軍固定出賽找手感。

陳子豪 馬傑森

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