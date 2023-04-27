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中職／張泰山出書 嘉義市民生國中簽書會勉勵球員勇敢追夢
征戰20多年，森林王子張泰山退役後，轉職棒味全龍打擊教練，在球場延續他的棒球夢，繼續為中華職棒貢獻。上月28日張泰山出版新書《HOME RUN：森林王子張泰山O～EO》，下午特別與嘉義市黃敏惠市長一起到民生國中辦簽書會，勉勵民生國中、垂楊國小及興嘉國小的球員，勇於面對困頓，開啟充滿正能量棒球人生。
張泰山暱稱「森林王子」、「OEO」，締造多項讓人望塵莫及的紀錄，是中華職棒安打王、打點王的紀錄保持者。張泰山說，締造紀錄對他來說雖然是榮耀，但真正讓他感到開心的是，克服低潮時的不安與焦慮，積極找出問題，然後苦練再苦練，打破低潮。這本書以正面、樂觀精神，勉勵球員堅定自己的信念、保持正向，勇於追求夢想。
當小球員們從張泰山教練手中接過新書並一起合照時，臉上都洋溢著笑容，張泰山鼓勵孩子們用心、開心地打球。
黃敏惠表示，2014年電影《KANO》在嘉市首映，電影中「永不放棄」的運動精神，讓影迷們熱血沸騰，同樣以堅毅和樂觀面對挑戰的還有張泰山，這本書不僅是張泰山棒球生涯的傳記，更深一層的意義是，在他幽默個性的背後，其實面對很多不為人知失敗與挫折，但是他仍然堅持不
懈，敢拚、敢衝精神，更讓大家感動不已。勉勵各位小球員面對失敗時，不要懷憂喪志，只要積極打拚，就會獲得勇氣和支持的力量。
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