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中職／5月7場賽事移師花蓮 縣府推永續旅遊兌門票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
中職職棒將於5月在花蓮舉辦7場賽事，分別由統一獅、味全龍擔任主場球隊，花蓮縣府推廣旅遊，推出打卡換門票活動。圖／報系資料照片
中職職棒將於5月在花蓮舉辦7場賽事，分別由統一獅、味全龍擔任主場球隊，花蓮縣府推廣旅遊，推出打卡換門票活動。圖／報系資料照片

中華職棒7場賽事將於下月移師到花蓮，分別由統一獅味全龍擔任主場球隊。花蓮縣府招待縣內弱勢團體、基層棒球隊員和銀髮族觀戰，同樣推出送票活動，分成線上搶先申請每場500張及當日現場排隊每場900張，鼓勵鄉親到景點拍照上傳臉書打卡，一同推廣花蓮永續旅遊。

東部是國內重要體育好手培育搖籃，花蓮縣政府重視體育活動，每年中華職棒到花蓮舉辦時，都會舉辦送票活動，去年採發票換門票方式，募集近2萬張發票和3萬7000餘元的義賣金，幫助9家慈善團體。

今年為推動永續旅遊，只要民眾在縣內任一景點拍照上傳臉書，公開並標註地點，敘明「熱血職棒月一起玩花蓮」，並＃hashtag「花蓮縣政府挺職棒」，就以兌換賽事門票。

縣府教育處表示，活動方式分為線上搶先申請及當日現場排隊兩種，線上申請每場500張，在活動開跑日上網https://service.hlc.edu.tw/baseball/index.asp登記，就可以獲得兌獎序號，賽事當天持序號及打卡畫面，在兌票時間及地點換取球票。

目前5月2日至5日的統一獅主場，4場已經額滿；5月19日至21日的味全龍主場賽事，將從5月12日中午12時起開放登錄。

當日排隊換票每場900張，球賽當天在兌票時間及地點排隊出示打卡畫面，就可以換取球票。

兌票時間及點地，5月2、3、4、5、19日為周間，為下午4時至晚間6時30分，5月20、21日為周六、日，提早到下午3時至傍晚5時，地點在教育處德興棒球場外一壘外側區域排隊兌票，家長帶小孩到現場排隊出示打卡畫面，也可換票入場觀賽。

統一獅 味全龍 棒球

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