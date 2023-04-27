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停辦3年終於回來了 屏東龍舟賽復賽冠軍20萬元

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣端午龍舟賽前3年因疫情影響停辦，東港鎮公所將於6月22日端午節當天在東港溪復辦。圖／民眾提供
屏東縣端午龍舟賽前3年因疫情影響停辦，東港鎮公所將於6月22日端午節當天在東港溪復辦。圖／民眾提供

南台灣歷史悠久的屏東縣端午龍舟賽，近年也是東港黑鮪魚化觀光季的人氣系列活動，前3年因疫情影響停辦，中央日前宣布新冠肺炎5月1日將降為第四類法定傳染病，東港鎮公所將於6月22日端午節當天在東港溪復辦，比賽計畫書已送縣府核定，定5月10日到12日受理報名，冠軍獎金20萬元。

屏東縣端午龍舟賽超過30年歷史，縣府每年委請東港鎮公所在東港溪東港大橋至進德大橋間舉辦，過去每年吸引超過1600名選手參與，公開男子組冠軍可獲20萬獎金，競賽前的龍舟開光點睛儀式及端午祭江活動， 吸引民眾觀賞，近年結合東港黑鮪魚文化觀光季活動，與觀光人潮互相拉抬，加上獎金高，是屏東頗受關注的傳統民俗節慶活動，前3年因疫情喊卡。

東港鎮公所說，今年的賽場循例在東港溪東港大橋及進德大橋間250公尺的河段，為提高賽事刺激度，只辦公開組賽事，上限16隊，每隊共12名槳手（至少2名女性）及奪標手、鼓手、舵手還有候補4人，連同領隊、指導、管理，每隊最多22人，分2組採雙敗淘汰制，各組取前2名進入決賽；冠軍20萬元，亞軍、季軍、第4名及兩組第5名，各15萬、10萬、5萬及2萬元，只要完賽就有5000元獎勵金。

屏東龍舟賽在2020年疫情爆發首年，考量沒有防疫經驗停辦，前年5月因疫情警戒升至三級再停辦，去年疫情發燒，中央雖定調經濟與防疫並重，未禁止辦大型活動，但東港鎮是縣內萬人確診率最高的平地鄉鎮，鎮公所考量疫情嚴峻停辦；鎮長黃禎祥說，地方都期盼復辦，賽事也早已籌劃完成，5月1日確定降級讓人更放心，計畫書待縣府核定即可展開。

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