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MLB／菊池雄星開季4連勝 開心見證先發投手群全員成功

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
新球季開打第一個月，藍鳥隊日籍左投菊池雄星展現超強氣勢，開季拿下4連勝。 路透社
新球季開打第一個月，藍鳥隊日籍左投菊池雄星展現超強氣勢，開季拿下4連勝。 路透社

新球季開打第一個月，藍鳥隊日籍左投菊池雄星展現超強氣勢，今天在多倫多主場對白襪隊之戰先發5.2局未失分，藍鳥終場8：0獲勝，3連戰橫掃對手，菊池開季4連勝。

藍鳥這3戰攻下20分，只讓白襪拿到兩分、近兩戰都遭完封，菊池今天用89球完成投球任務，只被揮出4支安打，飆出8次三振，開季至今保持不敗。

菊池最近3場先發合計17.2局只失兩分，全部拿下勝投，藍鳥先發投手群最近52.1局只失5分，讓總教練史耐德（John Schneider）很滿意，菊池也說：「 我們（先發）5人真的很親密，不但一起吃飯，在牛棚還會互相建議，很高興看到每個人目前都成功。」

藍鳥打線今天出現11支安打，游擊手比切特（Bo Bichette）4打數3安打，包括7局下陽春砲，本季第5轟出爐，全場攻下3分打點，藍鳥戰績升至16勝9敗。

白襪近10戰9敗、近19戰15敗，戰績掉到7勝18敗，明天將帶著7連敗回到芝加哥主場，和大聯盟戰績最強的光芒隊（20勝5敗）進行4連戰，恐怕還有一連串苦戰。

藍鳥 白襪

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