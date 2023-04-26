中職／兄弟「從選球做起」狂攻15分 王奕凱不在狀況內

中信兄弟隊今晚以15：6大勝樂天桃猿隊，單場得分超過前5場總和，關鍵在哪裡？總教練林威助說：「從選球做起。」此戰兄弟不僅敲出15支安打，更選到10次四壞保送。

兄弟在桃園棒球場作客對上猿隊，1局上轉任第四棒的張志豪轟出兩分砲先馳得點，2局上更以單局6支安打加上4次四壞保送，串連攻勢打下8分大局，奠定比賽勝利。

林威助表示：「張志豪那發兩分砲讓比賽比較安定一點。」至於得分大爆發的關鍵，「有選到低的壞球、高球，從選球開始，掌握到對手失投球。」

林威助也稱讚今天先發投手鄭凱文的表現，「狀況沒有到很好，速度沒有那麼快，但能夠擾亂打者，投到我們想要他投的局數。」鄭凱文雖然被敲7支安打還有3次四壞球，但仍撐到投完6局，丟掉2分僅1分責失，收下本季首勝。

鄭凱文表示，雖然隊友大量得分，「但還是要以0：0的心態去投球，不能讓自己鬆懈。」作為先發投手就是希望拉長局數，帶領球隊贏球，「氣勢起來的話就有機會連勝下去」。

兄弟在7局之後又攻下5分，但9局下面對13分差距，王奕凱未能完成被賦予任務，僅投0.1局又丟掉4分，接手的江忠城則是在被余德龍敲出強襲球打中後，忍痛下丘接球、傳到一壘完成刺殺，才抓到最後出局數。

助總表示，王奕凱不在狀況內，「今天剛上來一軍，控球還不穩，球數落後對上桃猿會很難投。」至於江忠城則是被打到右大腿，還需要再觀察。