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中職／張志豪連兩場開轟 獲選單場MVP

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
兄弟岳政華五打數，擊出3安，帶有三分點，跑回兩分。記者侯永全／攝影
兄弟岳政華五打數，擊出3安，帶有三分點，跑回兩分。記者侯永全／攝影

中信兄弟今晚客場與樂天桃猿進行三連戰的首戰，兄弟隊在一局上的張志豪兩分砲帶動下，二局上灌進8分，且先發九名打者都有打點及得分，共擊出15安，終場兄弟以15：6力挫桃猿。

兄弟先發投手鄭凱文主投六局，被擊出7支安打，送出5次三振，失2分，拿下勝投。兄弟隊第四棒張志豪在一局上，面對桃猿先發投手林子崴擊出兩分砲，不僅是個人本季第2轟，也是生涯第160支全壘打，5打數擊出2支安打跑回一分，本季首度獲選單場最有價值球員；第一棒岳政華5打數，擊出3安，帶有三分點，跑回兩分；第七棒曾頌恩5打數擊出3支安打，有兩分打點、得兩分。中信兄弟在二局上，靠著單局6支安打，一口氣補進8分，奠定勝基。兄弟中斷5連不勝，也拿下本季對猿首勝。

兄弟先發投手鄭凱文主投六局，被擊出7支安打，送出5次三振，失2分，拿下勝投。記者侯永全／攝影
兄弟先發投手鄭凱文主投六局，被擊出7支安打，送出5次三振，失2分，拿下勝投。記者侯永全／攝影
兄弟張志豪一局上，擊出兩分砲，連兩場開轟，本季首度獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
兄弟張志豪一局上，擊出兩分砲，連兩場開轟，本季首度獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
兄弟隊曾頌恩5打數擊出3支安打，有兩分打點、得兩分。記者侯永全／攝影
兄弟隊曾頌恩5打數擊出3支安打，有兩分打點、得兩分。記者侯永全／攝影

張志豪 中信兄弟

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