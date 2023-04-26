中職／張志豪2分砲領軍 兄弟15分狂攻桃猿中止5連不勝

前5場僅打下11分的中信兄弟隊今晚火力爆發，前兩局就攻下10分，最終以15：6在桃園棒球場擊敗地主樂天桃猿隊，中止5連不勝。

兄弟1局上就靠著張志豪的兩分砲先馳得點，這是張志豪本季第二轟，也是跨場連兩打席開轟，棒打猿隊先發投手林子崴。

2局上兄弟火力添柴加薪，3支安打加上2次四壞保送將林子崴打退場，面對臨時接替的莊昕諺也敲出3支安打、選到2次四壞保送，單局攻下8分，莊昕諺好不容易才抓到3個出局數結束攻勢，不過兄弟此局已經打了13人次。

其中莊昕諺在2局上對張志豪的三振是該局第1個出局數，也中斷張志豪連4打數長打的個人最佳紀錄，距離王柏融、陽耀勳的連5打數長打聯盟紀錄只差1步。

林子崴寫下生涯最慘烈一役，投1局退場改寫生涯最短先發局數（原為2局），單場丟掉7分也是生涯最多（原為5分），被敲4支安打另有3次保送。

兄弟先發投手鄭凱文似乎受到隊友猛攻影響，首局投出三上三下，2局下卻因為觸身球、失誤、安打，無人出局形成滿壘，後續又被敲2安、丟掉2分，但靠著3次三振及時止血，鄭凱文最終投完6局只掉這2分，其中1分責失，被敲7支安打，另有5次三振、3次四壞保送。