快訊

下月過40歲大壽…前SBL三分球冠軍車禍驟逝 教練悲痛證實

預言台北101遭空襲？共和黨全AI生成末日影片「打敗拜登」

比去年省更多！基本生活費、免稅額皆調漲 2023報稅新制一次看

中職／林子崴無安打破功又掉分 獅1分差輸龍苦情吞敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊先發投手林子崴，前6局無安打在第7局破功。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手林子崴，前6局無安打在第7局破功。圖／統一獅隊提供

統一獅隊先發投手林子崴有夠悲情，不僅無安打比賽在第7局破功，這唯一被敲出的安打最後也化為失分，獅隊打線今晚在斗六棒球場險遭味全龍隊完封，靠著林安可開轟才破蛋，但最終仍以1：2輸球，林子崴吞下本季首敗。

林子崴前6局完全壓制龍隊打線，除了1次四壞、1次觸身球外，沒有讓人上壘，然而無安打挑戰到7局下中斷，開局被李凱威敲出安打後，一發不可收拾，雖靠犧牲觸擊抓到出局數，但接下來失誤、四壞形成滿壘，投到第93球退場休息。

接手的劉軒荅讓吉力吉撈．鞏冠敲出滾地球，但帶有1分打點，隨後也投出觸身球，最後讓張政禹敲出飛球出局，成功止血，只不過丟掉1分算在林子崴帳上。

龍隊在7局下攻破林子崴後，8局下則是2出局一、二壘有人時，劉基鴻敲出的平飛安打帶有1分打點，也是關鍵。

獅隊打線前8局敲出5支安打，但是分散在不同半局，6局上滿壘、7局上攻占三壘，都欠缺臨門一腳，直到9局上林安可的右外野超大號陽春砲才打破鴨蛋。

林子崴本季初登板曾投出5.2局未被敲安的好投，不過無關勝負，今晚6.1局僅被敲1支安打，丟掉1分更非責失，卻還是得吞下敗投，本季三場出賽合計18.1局僅被敲3支安打，丟掉4分只有2分責失，防禦率下修到0.98，但戰績是0勝1敗。

林子崴 林安可 吉力吉撈 張政禹 李凱威 劉基鴻 統一獅 味全龍

延伸閱讀

中職／張志豪轟兩分砲 兄弟大幅領先桃猿

中職／2天傷了3投手後…桃猿本周啟用林子崴、雷法先發

中職／取消全壘打舞「德政」 林安可歸隊首日就炸裂

中職／猛獅打線「水槍化」 餅總先求穩定擊球靜待長打

相關新聞

中職／林子崴無安打破功又掉分 獅1分差輸龍苦情吞敗

統一獅隊先發投手林子崴有夠悲情，不僅無安打比賽在第7局破功，這唯一被敲出的安打最後也化為失分，獅隊打線今晚在斗六棒球場險...

中職／跟張育成相同傷痛 周思齊：這是強打者症候群

紅襪隊台將張育成因鉤狀骨骨折需休兵4到6周，中信兄弟周思齊也曾受同樣傷勢困擾，他直言這是「強打者症候群」，也隔空向張育成...

中職／周思齊本季首升一軍 來當「秘密武器」

中信兄弟隊周思齊本季首次升上一軍，回到球場學弟看到他表情淡定，周董的說法是「好像剛從隔壁小7回來」，少了興奮之情，周思齊...

中職／兄弟下放陳子豪 林威助淺談打擊面

中信兄弟隊目前戰績5勝9敗1和墊底，距離第一名的統一獅有3場勝差，近期做出「2換2」陣容調整，總教練林威助解釋原因，也期...

中職／張志豪2分砲領軍 兄弟15分狂攻桃猿中止5連不勝

前5場僅打下11分的中信兄弟隊今晚火力爆發，前兩局就攻下10分，最終以15：6在桃園棒球場擊敗地主樂天桃猿隊，中止5連不...

中職／張志豪轟兩分砲 兄弟大幅領先桃猿

樂天桃園今晚在桃園主場與中信兄弟進行三連戰的首場對決。兄弟張志豪在一局上擊出兩分全壘打，結束二局上，兄弟暫時以10：0大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦