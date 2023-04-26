中職／林子崴無安打破功又掉分 獅1分差輸龍苦情吞敗

統一獅隊先發投手林子崴有夠悲情，不僅無安打比賽在第7局破功，這唯一被敲出的安打最後也化為失分，獅隊打線今晚在斗六棒球場險遭味全龍隊完封，靠著林安可開轟才破蛋，但最終仍以1：2輸球，林子崴吞下本季首敗。

林子崴前6局完全壓制龍隊打線，除了1次四壞、1次觸身球外，沒有讓人上壘，然而無安打挑戰到7局下中斷，開局被李凱威敲出安打後，一發不可收拾，雖靠犧牲觸擊抓到出局數，但接下來失誤、四壞形成滿壘，投到第93球退場休息。

接手的劉軒荅讓吉力吉撈．鞏冠敲出滾地球，但帶有1分打點，隨後也投出觸身球，最後讓張政禹敲出飛球出局，成功止血，只不過丟掉1分算在林子崴帳上。

龍隊在7局下攻破林子崴後，8局下則是2出局一、二壘有人時，劉基鴻敲出的平飛安打帶有1分打點，也是關鍵。

獅隊打線前8局敲出5支安打，但是分散在不同半局，6局上滿壘、7局上攻占三壘，都欠缺臨門一腳，直到9局上林安可的右外野超大號陽春砲才打破鴨蛋。

林子崴本季初登板曾投出5.2局未被敲安的好投，不過無關勝負，今晚6.1局僅被敲1支安打，丟掉1分更非責失，卻還是得吞下敗投，本季三場出賽合計18.1局僅被敲3支安打，丟掉4分只有2分責失，防禦率下修到0.98，但戰績是0勝1敗。