中職／福來喜先發第9棒生涯首次 史上洋將第45人
中信兄弟隊今天將外籍捕手福來喜排在第9棒，這是他個人生涯首度先發第9棒，但在中職外籍打者中不算罕見，是史上第45人，不過前一次出現已經是2010年。
福來喜開季連16場先發蹲捕，紀錄還在延續中，不過到今天賽前打擊率下降到1成91，棒次從第8棒移到第9棒，他自去年加盟中職以來打過第3到第8棒，第9棒是第一次。
中職經歷過洋將名額寬鬆的年代，過去曾有44位洋將被排在先發第9棒，包括在統一獅、兄弟象隊都打過第9棒的阿洛瑪，不過前一次已是2010年興農牛隊的威納斯，但也僅1場、2打數，那是威納斯在中職生涯的最後一年，因背傷問題被提前註銷。
而史上「常駐」先發第9棒的洋將也僅有3人打數破百，分別是時報鷹隊愛快的143打數，味全龍隊凱斯的110打數以及興農牛隊神真水的108打數，其中神真水也是捕手。
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