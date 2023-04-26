中職／新洋投雷法27日「開箱」 樂天輪值影響不大

樂天桃猿隊新洋投雷法明天將是本季初登板，對手中信兄弟隊也剛好由吳哲源先發，兩位經典賽古巴隊、中華隊國手同場較勁，近期先發投手接連受傷的猿隊暫未出現戰力吃緊，總教練曾豪駒表示：「輪值都有排好。」

猿隊上周先發投手霍爾、陳鴻文都出現傷勢，下放二軍無法出賽，因此明天由雷法「開箱」見客，這也將是他自經典賽代表古巴隊後，再次在台灣球場登板，只不過場景從洲際棒球場移到桃園棒球場。

曾豪駒指出，先發投手戰力目前影響還好，其他場次先發輪值都有大致安排，定位在長中繼的莊昕諺本周也會待命。

猿隊游擊防區的低落火力也在昨天出現轉機，林承飛敲出本季首轟，曾總表示，林承飛、馬傑森開季以來打擊比較沒發揮，讓馬傑森到二軍出賽找手感，而林承飛近期雖然數據上看不出，但有找回擊球節奏，原本揮空率高的情況在近幾場也有改善，「昨天擊球感覺不錯，就繼續觀察。」