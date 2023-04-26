快訊

金門軍方悍馬車「運送彈藥突自燃」大火吞噬車體嚇壞民眾 金防部回應了

中職／新洋投雷法27日「開箱」 樂天輪值影響不大

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊洋投雷法，也是經典賽古巴隊一員，3月12日曾在台中洲際棒球場對中華隊先發。本報資料照片
樂天桃猿隊洋投雷法，也是經典賽古巴隊一員，3月12日曾在台中洲際棒球場對中華隊先發。本報資料照片

樂天桃猿隊新洋投雷法明天將是本季初登板，對手中信兄弟隊也剛好由吳哲源先發，兩位經典賽古巴隊、中華隊國手同場較勁，近期先發投手接連受傷的猿隊暫未出現戰力吃緊，總教練曾豪駒表示：「輪值都有排好。」

猿隊上周先發投手霍爾、陳鴻文都出現傷勢，下放二軍無法出賽，因此明天由雷法「開箱」見客，這也將是他自經典賽代表古巴隊後，再次在台灣球場登板，只不過場景從洲際棒球場移到桃園棒球場。

曾豪駒指出，先發投手戰力目前影響還好，其他場次先發輪值都有大致安排，定位在長中繼的莊昕諺本周也會待命。

猿隊游擊防區的低落火力也在昨天出現轉機，林承飛敲出本季首轟，曾總表示，林承飛、馬傑森開季以來打擊比較沒發揮，讓馬傑森到二軍出賽找手感，而林承飛近期雖然數據上看不出，但有找回擊球節奏，原本揮空率高的情況在近幾場也有改善，「昨天擊球感覺不錯，就繼續觀察。」

林承飛 馬傑森 棒球

延伸閱讀

中職／勝利之Key！陳克羿好投動力 想幫桃猿主場開胡

圖輯／中職陳克羿6.1局好投奪生涯主場首勝 助樂天擊敗富邦

中職／裁判失誤+1 錯聽「小房間」判決激出曾總拐氣成功

中職／桃猿首迎單周5戰 誰扛第5號先發3人在選

相關新聞

中職／跟張育成相同傷痛 周思齊：這是強打者症候群

紅襪隊台將張育成因鉤狀骨骨折需休兵4到6周，中信兄弟周思齊也曾受同樣傷勢困擾，他直言這是「強打者症候群」，也隔空向張育成...

中職／周思齊本季首升一軍 來當「秘密武器」

中信兄弟隊周思齊本季首次升上一軍，回到球場學弟看到他表情淡定，周董的說法是「好像剛從隔壁小7回來」，少了興奮之情，周思齊...

中職／兄弟下放陳子豪 林威助淺談打擊面

中信兄弟隊目前戰績5勝9敗1和墊底，距離第一名的統一獅有3場勝差，近期做出「2換2」陣容調整，總教練林威助解釋原因，也期...

中職／新洋投雷法27日「開箱」 樂天輪值影響不大

樂天桃猿隊新洋投雷法明天將是本季初登板，對手中信兄弟隊也剛好由吳哲源先發，兩位經典賽古巴隊、中華隊國手同場較勁，近期先發...

中職／統一獅「廟宇季」 13日神棍樂團來加持

2023年統一獅「廟宇季」主題日活動，5月12日到14日連續三天在台南棒球場熱鬧展開，由統一獅對戰中信兄弟，13日當天特...

中職／出賽10場拿到第2個中繼點 陳冠宇：能為球隊貢獻就好

樂天桃猿隊今天以3：1擊敗富邦悍將隊，陳冠宇中繼1局三上三下，拿下中繼點，而他本季10場出賽至今，僅在第1場和第10場拿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦