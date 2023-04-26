中職／跟張育成相同傷痛 周思齊：這是強打者症候群

紅襪隊台將張育成因鉤狀骨骨折需休兵4到6周，中信兄弟周思齊也曾受同樣傷勢困擾，他直言這是「強打者症候群」，也隔空向張育成送暖，「相信他很快就回來，我們愛他。」

周思齊在2009年隨經典賽國家隊移訓澳洲時，因揮棒過猛造成鉤狀骨斷裂，不但因此喪失國手機會，也錯過該年開季，回想當時場景，周思齊只記得「非常痛，球棒都沒辦法拿」，由於非開放性骨折外觀看不出來，「只有自己知道多痛」。

鉤狀骨骨折跟揮棒有關，周思齊也指出這項傷勢與側腹斜肌並稱「強打者症候群」，還開玩笑說：「我也受傷過，我也是強打者。」至於傷癒後是否有影響，周思齊也給出答案，「我今天還站在這邊，就代表沒影響。」

周思齊因為當時球隊需要，自己也想把握機會，傷勢好6、7成就急著歸隊，他認為這是不良示範，「相信張育成很快就回來，我們愛他，他是很努力的球員。」