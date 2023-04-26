中職／兄弟下放陳子豪 林威助淺談打擊面

中信兄弟隊目前戰績5勝9敗1和墊底，距離第一名的統一獅有3場勝差，近期做出「2換2」陣容調整，總教練林威助解釋原因，也期許球隊一場一場追。

兄弟24日下放野手陳子豪、投手鄭浩均，今天在桃園棒球場對樂天桃猿隊之戰，對位補上周思齊、王奕凱，林威助期待周思齊能夠帶動球隊氣氛，王奕凱則是提升對左打的壓制力。

「一軍目前比例上右投是高一點。」林威助表示：「樂天這邊有一些左打重砲，有危機的時候就會讓王奕凱上，二軍的報告上看起來是調整得不錯。」

林威助也解釋，鄭浩均下放原因是前一場投完之後有點緊繃，基於他是球隊第一指名的保護原則，讓他在二軍調整得更好再上來。

陳子豪近期打擊不理想，出賽15場打擊率掉到1成09，而且已經吞了12次三振，比例比去年高，林威助表示，陳子豪主要是打擊節奏沒掌握好，「揮打壞球多了些，這10天讓他好好調整，把好球帶設定好一點。」

兄弟近期團隊打擊都不太理想，團隊打擊率2成19在五隊墊底，近5場只打下11分，吞下5連不勝，林威助表示，自己不只是關心打擊，每個點都會關心，「最近打擊是沒那麼順，上半季過了1/4，還是要一場場去追。」