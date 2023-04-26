中職／周思齊本季首升一軍 來當「秘密武器」

中信兄弟隊周思齊本季首次升上一軍，回到球場學弟看到他表情淡定，周董的說法是「好像剛從隔壁小7回來」，少了興奮之情，周思齊看到的是成熟一面，這次升上一軍他也期許自己當個「秘密武器」，

兄弟24日下放野手陳子豪、投手鄭浩均，今天在桃園棒球場對樂天桃猿隊之戰，賽前對位補上周思齊、王奕凱，總教練林威助表示：「思齊是資深球員，希望他跟（張）志豪一起帶動球隊氣氛，他在二軍近況看來不錯，會找機會讓他下場。」

周思齊目前在二軍打擊率3成20，有1轟、6分打點，不過近期出賽數較少，最近3場也僅敲出1安，周思齊表示，二軍打席需要輪替，至於自己調整的狀況，「那是秘密，是秘密武器啊。」

本季首次升上一軍，周思齊感受到學弟們呈現的溫度差，「以前都會衝過來，現在就說賢拜（前輩）回來了喔，好像剛去隔壁小7回來，越來越淡定。」

周思齊認為這代表學弟們都長大了，「現在雖然戰績比較差，但情緒是穩的，這是好現象，很相信他們，還是能夠咬著比賽，有在軌道上面。」至於自己的角色，他說：「把自己的本份做好，對球隊就是最好幫助，雖然角色是大學長，但不用多說什麼。」