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首家運動休閒類股申請IPO 展逸正式登錄興櫃市場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
展逸國際今天舉辦興櫃前法人說明會。曾思儒／攝影
展逸國際今天舉辦興櫃前法人說明會。曾思儒／攝影

由前籃球國手張憲銘一手打造的展逸國際將於明天正式登錄興櫃市場，成為台灣史上第一家以運動休閒類股申請IPO（首次公開募股）的企業，今天舉辦興櫃前法人說明會，說明會特別以比賽形式呈現，展現展逸的運動特色。

今天「球員介紹」中壓軸出場的展逸國際集團董事長暨創辦人張憲銘表示，明天是自己47歲生日，「從16歲開始進入競技運動，從學生運動員開始的那一刻，我的生活和我很多包含走到現在，都是運動給我的東西，所以我對運動圈很感恩。」

致詞時數度哽咽，張憲銘形容，運動讓他從小球員走到這裡，「從感恩到有些使命，想幫台灣運動產業往前走。」

展逸國際發展項目從運動行銷、運動經紀、運動教育到跨足兩岸，投入消費者市場，經營運動餐酒館、女生運動健身與運動中心代運營等新型態業務；今天棒球退役名將郭泓志也到場，擔任展逸啦啦隊

張憲銘表示，公司要邁入「3.0版」，從品牌服務走到消費者服務，包括健身房、女生運動，都是會積極發展的方向，並將產業間互相串連，「以前是代工公司，2.0加入運動經濟、自由運動和兩岸跨國業務，未來3.0版本跨足運動休閒市場和跨業整合平台。」

展逸國際今天舉辦興櫃前法人說明會。曾思儒／攝影
展逸國際今天舉辦興櫃前法人說明會。曾思儒／攝影
展逸國際今天舉辦興櫃前法人說明會，4位公司核心背號就是股票代號。曾思儒／攝影
展逸國際今天舉辦興櫃前法人說明會，4位公司核心背號就是股票代號。曾思儒／攝影

郭泓志 棒球 啦啦隊

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