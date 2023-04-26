中職／統一獅「廟宇季」 13日神棍樂團來加持

2023年統一獅「廟宇季」主題日活動，5月12日到14日連續三天在台南棒球場熱鬧展開，由統一獅對戰中信兄弟，13日當天特別邀請「神棍樂團」擔任開球嘉賓及賽前表演團體，用最潮的音樂詮釋不同的廟宇文化。

獅隊自2021年首度舉辦廟宇季主題日活動，獲得球迷熱烈好評及迴響，也成為獅隊專屬特色的主題派對，去年更結合萊恩獅王創立「府城獅吼宮」元素，讓早期的獅王神轎應援結合廟宇文化以不同方式呈現。

今年度統一獅廟宇季主題日活動，以府城獅吼宮「吼力發大財」為活動設計概念，場外也規劃許多不同發財主題相關活動，邀請球迷一起進場體驗，第二天主題活動，特別邀請神棍樂團擔任開球嘉賓及賽前表演團體。

神棍樂團表示：「其實在2019年就受邀統一獅到當時的天母主場擔任表演與開球嘉賓，不過當時僅在場外舞台演出，今年能夠獲邀擔任賽前嘉賓，還能進到場內演唱，感到非常興奮。希望我們的演出能夠帶給當天選手神一般的能量，我們也將因應這次主題安排有趣的橋段，帶給球迷限定場次的表演。」

神棍樂團曾入圍31屆金曲獎最佳樂團，結合嗩吶、二胡、鑼鼓、古琴、笛子等傳統樂器，以西洋搖滾融合南北管、佛道、客家等元素，創造獨特的音樂曲風，歌曲如「普渡眾生咒」、「急急如律令」以神的角度給予樂迷勸世警語。