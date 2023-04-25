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中職／出賽10場拿到第2個中繼點 陳冠宇：能為球隊貢獻就好

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊陳冠宇。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊陳冠宇。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今天以3：1擊敗富邦悍將隊，陳冠宇中繼1局三上三下，拿下中繼點，而他本季10場出賽至今，僅在第1場和第10場拿到中繼成功，陳冠宇對此淡然，「可以為球隊貢獻就好，不會去追求紀錄。」

加上今天賽事在內，聯盟目前的投手出賽王為悍將賴智垣的12場，接著是4人並列的10場，包括陳冠宇、邱駿威、劉予承、歐書誠。

陳冠宇本季首場出賽在聯盟開幕戰、4月1日對中信兄弟隊中繼1局，僅用9球三上三下，拿到中繼成功，接下來8場出賽都無中繼點入袋，直到今天8局上場，面對辛元旭、王勝偉都以滾地球拿到出局數，再K掉劉俊豪，成功把關2分領先。

近3場出賽都無失分，陳冠宇笑說：「希望繼續順，先不要說破。」他指出改變在於更相信自己的所有球種，以及與捕手的搭配，「捕手很辛苦，開會時都是第一個進去，一直到最後，做了很多功課。」與18歲捕手宋嘉翔配合起來輕鬆，談起這位穀保家商小學弟，陳冠宇笑咪咪稱讚：「可造之才」。

陳冠宇 樂天桃猿

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