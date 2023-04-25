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中職／勝利之Key！陳克羿好投動力 想幫桃猿主場開胡

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳克羿。記者季相儒／攝影
陳克羿。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊本季前4場主場吞下3敗1和，今天靠陳克羿6.1局失1分好投，終場以3：1擊敗富邦悍將隊，總教練曾豪駒賽後第一句話就是「讓主場球迷等了三個禮拜」，陳克羿也坦言，賽前就知道球隊在主場還沒贏過，抱著更強的企圖心去投，「想說看有沒有機會幫球隊拿下勝利。」

陳克羿投完前5局還讓悍將的安打欄高掛著「0」，只因1次隊友失誤、1次觸身球讓對手上壘，直到6局上才被辛元旭的安打敲破無安打局面，第7局續投以觸身球、四壞保送開局，林哲瑄的安打攻下1分，陳克羿在此時退場。

猿隊則是把握住陳仕朋在2局下的控球不穩，選到四壞、觸身球保送開局，郭永維短打推進後，成晉揮出二壘打、一棒為猿隊打下2：0領先。

陳仕朋在第6局再挨了林承飛的陽春砲，最終先發5.1局被敲8安打、失3分，吞下本季第2敗。

此戰因雨延後一小時開打，陳克羿也坦言開賽感覺沒有很好、身體很緊繃，抓到第一個出局數後才比較進入狀況，此役比上一場更好的是變化球位置，可以控在內外角，讓他投起來更得心應手。

前5局維持無安打局面，陳克羿不諱言一直都有想到還沒被打安打，但沒有因此多想，「還是一個一個抓。」站上單場MVP頒獎台，讓他感覺比投球更緊張，「但有莊昕諺陪我跳，就還好。」

評價陳克羿的表現，曾豪駒認為有延續前一場好的感覺，「控球到位，壓制對方的打擊。」陳克羿本季兩戰都繳好投，是否出乎意料？曾豪駒說：「確實非常突出，但說意外嗎？倒不如說他有努力掌握到自己的機會，希望他可以持續這樣的表現。」

談起曾一度在釋出名單的陳克羿，曾豪駒說當時決定再把他留下來，是因為覺得他很認真、球質很有潛力，只是還沒找到方向，就這樣釋出很可惜，也看到他努力在這一、兩年有很大的成長。

成晉2局下敲出二壘打、帶有2分打點。記者季相儒／攝影
成晉2局下敲出二壘打、帶有2分打點。記者季相儒／攝影

曾豪駒 陳仕朋

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