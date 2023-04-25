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中職／羅昂6局好投控場 獅隊13安截斷龍隊3連勝
統一獅隊洋投羅昂先發6局無失分，打線以13安相挺，陳傑憲、林祖傑都是3安打「猛打賞」，終場以7：3中止味全龍隊的3連勝，羅昂拿下本季第2勝。
林安可前一戰歸隊，但當天陳傑憲擔任指定打擊，今天才是「三帥」本季首度在外野合體，完整體的猛獅打線展現強大的破壞力。
首局陳傑憲二壘打、蘇智傑一壘打串聯先馳得點，第2局林靖凱以高飛犧牲打為獅隊再添分數，第3局胡金龍先敲內野安打，兩出局後，獅隊連續4棒敲安，陳鏞基炸裂兩分砲，林靖凱的安打再挹注2分打點。
6：0的差距，獅隊沈寂2局後再於第6局攻勢噴火，林祖傑、陳傑憲安打串聯追加分數，龍隊先發投手吳俊杰最終先發6局被敲10安打、失7分。
龍隊攻勢遭到羅昂完全封鎖，在他6局投球任內，只出現2支安打，直到投手丘上換上王鏡銘，龍隊瞬間開火，劉基鴻炸裂兩分砲，瑪仕革斯．俄霸律尼揮出陽春砲，也是他的生涯首轟。
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