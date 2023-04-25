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春季聯賽／列特博投打發揮 奪社會隊成軍後春聯隊史首勝

中央社／ 台北25日電
列特博投打發揮，奪社會隊成軍後春聯隊史首勝。 列特博成棒隊臉書
列特博投打發揮，奪社會隊成軍後春聯隊史首勝。 列特博成棒隊臉書

成棒春季聯賽列特博生技與綺麗珊瑚今天交手都要拚勝場開張，列特博投打發揮以11比3拿下預賽首勝，這也是列特博成立甲組社會隊後在春聯拿下的隊史首勝。

112年全國成棒甲組春季聯賽列特博生技成棒隊今天賽前吞下7敗，綺麗珊瑚棒球隊吞下8敗，兩隊是A組唯二勝場還沒開張的球隊，今天交手都想力拚預賽首勝。

列特博生技今天投打發揮，先發投手王偉軒總計用57球投5局，被敲出2支安打，投出3次三振無失分，列特博生技今天總計動用5任投手，失掉3分責失分，王偉軒是勝投。

列特博生技打線也有發揮，團隊敲出10支安打，投打二刀王鵬斐今天先發打3棒，總計敲2安貢獻4分打點，最後一局又登板後援擔任投手，投1局無失分，投打俱佳是球隊搶勝功臣，幫助球隊拿下歷史性的勝利。

列特博過去也曾冠名贊助萬能科技大學棒球隊參加甲組成棒春季聯賽，2022年9月正式成立甲組社會隊，此次以甲組社會隊資格首度打春季聯賽，今天拿下春聯隊史首勝。

台中市成棒隊此次春季聯賽戰績亮眼，今天與台北興富發隊交手，台中市隊先發投手吳逸平投7局失1分、優質先發拿下勝投，打擊方面，團隊13支安打，廖期脩敲出2分砲、是勝利打點，終場以7比2拿下預賽第9勝，目前戰績續居A組第一名。

春季聯賽 綺麗珊瑚

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