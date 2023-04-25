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中職／工讀生福音 桃園球場吸水車登場鏡頭追著跑

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
桃園棒球場本季多了吸水車的配置。圖／截圖自轉播畫面
桃園棒球場本季多了吸水車的配置。圖／截圖自轉播畫面

桃園棒球場今天受到雨勢影響，比賽延後到7點半開打，從下午5點過後下了超過一小時的雨，吸水車的登場吸引注意、鏡頭捕捉，領隊浦韋青揭曉為去年季後新添購，今天並非首度「開箱」使用，4月14日的比賽就已經出場過。

桃園棒球場素有「超級壩」嘲諷，今年4月2日的桃園首戰也曾因晴天卻積水的狀況惹議，長年排水問題難解，過去卻無吸水車的配置，仰賴工讀生拿海綿吸水，多次引起討論。

今天樂天桃猿、富邦悍將隊在桃園交手，下午5點過後開始降雨且逐漸加大，6點拉上帆布、延後開打，場地下了超過一小時的雨，在6點50分左右開始整理場地，吸水車的登場吸引鏡頭捕捉。

「我還想說怎麼一直拍。」浦韋青表示，其實今天並非桃園球場初次使用吸水車，4月14日已經用過，「吸水車的使用，也有一些條件限制，不是下雨就一定能用，像是場地比較泥濘的話就不能，畢竟有重量。」

浦韋青 棒球 樂天桃猿

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