中職／台灣水果全世界第一 桃猿洋投雷法：鳳梨最讚！

樂天桃猿隊本周將會啟用古巴籍洋投雷法，他從3月23日抵台，已經在台灣待了一個月，對於食物逐漸適應，最愛的是水果，大讚：「台灣水果是全世界最棒的！」

猿隊近期投手傷兵頻傳，霍爾已先下放二軍，目前一軍只有2位洋投，本周將會升上雷法。

雷法表示，目前身體狀況、投球狀態都已經準備好，希望可以對球隊有貢獻，確定本周會在一軍出賽，至於是哪天，還在等待教練團安排。

雷法已在二軍出賽兩場，最近一場為21日隊味全龍隊二軍，先發7局共用96球，僅被敲2安打、失1分，有7次三振、2次保送。

談到對台灣打者的印象，他說：「台灣打者不錯不是秘密，contact很好，必須制定好計畫，需要一點時間去思考對戰策略。」

加上經典賽也曾與中華隊交手，都提前在他的資料庫中累積對戰經驗，雷法說：「經典賽的回憶很難忘、寶貴，面對台灣打者已有對決經驗，希望可以成為借鏡，之後可以更從容面對打者。」

在台生活剛滿一個月，雷法坦言剛開始覺得辛苦，但現在已經開始適應，「因為我喜歡吃飯，食物不是大問題。」更讚台灣水果是全世界最好吃，他尤其喜歡火龍果、鳳梨，「台灣的鳳梨是全世界最棒的！」外國人為之色變的臭豆腐，雷法也還無法接受，先前有一次球隊煮臭豆腐，他還因此跑到室外吃飯。