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中職／龍隊洋投猛威爾二軍投7局先發勝 等機會上一軍

中央社／ 台北25日電
味全龍隊洋將猛威爾。 味全龍臉書
味全龍隊洋將猛威爾。 味全龍臉書

中職二軍例行賽味全龍隊洋投猛威爾今天先發7局失1分好投壓制，率隊以4比3擊敗台鋼雄鷹。昨天龍隊總教練葉君璋受訪被問起猛威爾是否有機會上一軍，他表示，「就看怎麼安排」。

中華職棒二軍例行賽味全龍隊今天與台鋼雄鷹交手，龍隊派出洋投猛威爾先發，猛威爾前3局都有被敲出安打，但沒有失分。

猛威爾4局上再有狀況，被葉保弟、張肇元接連敲出安打，再被曾宸佐敲出高飛犧牲打失掉1分，但及時回穩，沒有擴大失分危機。

猛威爾今天總計用106球投7局，已是本季個人二軍最長投球局數，被敲7支安打，投出3次三振、失掉1分責失分，拿下勝投。

龍隊1局下靠著冉承霖、石翔宇接連安打，全浩瑋選到保送攻占滿壘，李展毅敲出滾地球先跑回1分，再靠著失誤跑回第2分。

龍隊3局下攻勢再起，全浩瑋率先敲出二壘打，李展毅安打送回第3分，邱辰、蔣少宏都敲安，替球隊多添1分保險分；台鋼雄鷹9局上追回2分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

龍隊總教練葉君璋昨天賽前被問起洋投猛威爾有沒有機會上一軍，他表示，目前一軍3名洋投都滿投入這個環境、感覺很好，「但（猛威爾）還是會有機會，就看怎麼安排，總要出來投一下」。

台鋼雄鷹 味全龍

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