中職／YA！最快樂的觸身球 想贏的成晉想到有分數就開心

樂天桃猿隊外野手成晉收穫最快樂的觸身球，23日挨了球吻後，笑嘻嘻喊「ya」的畫面讓球迷看了直呼可愛，他賽後也收到家人傳來的影片，他解釋是真的不痛，當下的反應很單純，「就是很想贏球啊！」

猿隊上周在台南球場打得相當辛苦，面對統一獅隊3連戰的前兩戰狂失32分，直到第3場才以7：4扳回一城，首局就從胡智爲手中攻下6分大局，逗趣的一幕出現在滿壘時成晉的打席。

成晉在該打席第1球就挨了觸身球，不見他表露絲毫疼痛，先是向主審示意被打到的位置，確認獲得觸身球判決後，轉身向自家休息室握拳、喊ya，臉上滿是雀躍。

「前面二連敗，那場大家都很想贏，第一局就想把對手壓過去。」成晉說，滿壘的觸身球，想到有分數就很開心，「第一局就大局，對我們很有幫助啊！」隊友看了他的反應也是跟著一直笑。

猿隊結束上周的客場5連戰（最終因雨打4場），以2勝2敗結算，今天回到桃園主場出賽，再次見到環型螢幕上他的小檔案跑馬燈，內容寫著：「喜歡吃日本料理，喜歡在房間看書，喜歡成小球，偶像是我爸，小時候的夢想是當公務員和打職棒，下輩子想當小康家庭的寵物狗。」

成晉揭曉為何指定要當小康家庭的寵物狗，「在窮的家庭，可能沒有很好，太有錢，把你弄得好好的也不好。還給狗戴金項鍊之類的。」他笑說：「不要太有錢，也不要生活品質不好就好了。」