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中職／王威晨要延續父親遺愛 籌辦王光輝棒球發展計畫

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
王光輝棒球發展計畫。圖／悍創運動行銷提供
王光輝棒球發展計畫。圖／悍創運動行銷提供

中職退役名將王光輝前年8月底過世，中信兄弟隊球星王威晨與家人一直都有計劃，以父親的名義回饋基層棒球，今年將規劃「王光輝棒球發展計畫」籌募相關經費，嘉惠更多基層棒球。

王光輝出生於花蓮光復鄉太巴塱部落，就讀北富國小（現在的太巴塱國小）就加入棒球隊，從小展現棒球才能，多次入選國家隊，進入職棒前已經是相當具有人氣的球星，加

入兄弟象隊第一年就拿下打擊王，生涯13次入選明星賽，可以說是中職早期的人氣王，優異表現與隨和幽默的個性，被球迷稱為「萬人迷」。

王光輝前年過世後，許多球迷感到惋惜，尤其他生前投入基層棒球教育多年，王威晨近兩年都有想過，把父親的遺愛一直延續下去，因此將與家人一起規劃籌募相關的公益基金，並擬定相關的計畫，讓該筆公益基金可以將王光輝的精神延續下去。

王威晨表示，該筆經費運用初期將會以協助基層棒球的場地改善為主要計畫，有鑑於棒球的發展場地占了相當重要角色，許多基層球隊甚至連簡易球場都沒有，透過這個計畫可以協助球隊維護球場，確保選手練球的安全度提高外，也能逐步的協助學校進行場地的改建、維護甚至興建，期盼能對台灣基層棒球長遠的發展逐步打下良好的基礎。

「王光輝棒球發展計畫」相關的細節與運作方式，王威晨表示，後續將會與相關專業人士請益，並在「有多少經費做多少事」的前提下推動計畫，更希望有企業願意一起長期投入，讓台灣的基層棒球環境可以更好。

棒球 王光輝 王威晨

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