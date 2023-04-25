中職／2天傷了3投手後…桃猿本周啟用林子崴、雷法先發

樂天桃猿隊上周在兩天內折損2位先發投手、1位後援投手，戰力拉警報，明天啟用左投林子崴先發，另一洋投雷法也會在本周升上一軍出賽。

猿隊近期投手連環傳傷情，先是22日表訂先發的霍爾在賽前反應喘不過氣、胸悶，臨時扛起先發的陳鴻文也投到手肘不適退場，隔天蘇俊璋也在只投1打席、4球的情況下傷退，3人都已陸續降下二軍。

猿隊今天由陳克羿打頭陣面對富邦悍將隊，接下來還有4場比賽，明天起在主場與中信兄弟隊進行3連戰，以及周日在天母碰上味全龍隊，目前一軍先發投手有黃子鵬、威達爾，再加上將拉上一軍支援前線的4號洋投雷法，猿隊還需找出一位先發投手，就是明天的林子崴。

猿隊總教練曾豪駒指出，本周確定會讓雷法上一軍，至於是何時先賣關子，「該出來時就會出來，他已經準備好了。」

古巴籍的雷法已在二軍出賽兩場，最近一場為21日隊味全龍隊二軍，先發7局共用96球，僅被敲2安打、失1分，有7次三振、2次保送。

至於霍爾的身體狀況，曾豪駒表示目前穩定、先進行輕度練習，「但因為是心臟，所以要再謹慎一點，過兩天再去醫院檢查一下，看有沒有其他問題。」陳鴻文的手肘發炎，先跳過一次先發，狀況穩定之後就可以恢復投球，預期應該不會缺陣太久；蘇俊璋則是腰部輕微拉傷，預計休息1到2周。