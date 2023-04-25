中職／5星級傳球碰上5星級撲壘 林哲瑄再看影片也說不容易

林哲瑄的神撲壘、郭天信的雷射肩，攜手演出本季至今最精彩的本壘攻防戰之一，林哲瑄再看畫面，也覺得有點神奇，「想說怎麼閃得過去，我也不知道我怎麼做的，只是一個當下反應。」

富邦悍將隊昨天以4：7不敵味全龍隊之戰，2局上其實原有機會先扳平1：1，當時一出局、一三壘有人，辛元旭打出中外野飛球遭到接殺，三壘上的林哲瑄挑戰本壘，龍隊中外野手郭天信的傳球精準到位，已撲下去的林哲瑄見球已進手套，一個飛越騰空，試圖閃過捕手林辰勳的觸殺，最終仍被判決出局。

悍將提出挑戰，雖未獲得改判，但林哲瑄在已撲下去的狀態下，還能嘗試飛越騰空閃避觸殺，畫面不斷經由大螢幕重播，被球迷譽為「教科書級的觸壘」。

林哲瑄還原當下狀況，知道這就是郭天信的守備實力，自己在三壘指導教練的授意下起跑，「看到回傳球，我剛開始是覺得死到有剩，後面看到他伸手要觸殺我，想說做一個閃身。」他說自己沒有感覺到被碰到，因此想要挑戰，「後面看到影片就更確定，我的感覺沒錯，這個挑戰沒有錯。」

並未獲得改判證據，他說很可惜，但跑守的高品質表現激出一個精彩的play，林哲瑄事後再看畫面也說：「在場上要做出這種play是很不容易，臨場反應，享受當下。」

悍將總教練丘昌榮透露當下裁判給予的回覆，「是說沒有明確的影像可以佐證。」爭議判決不斷，悍將本季也已數次在判決上吃虧，不禁有感而發，「不要說今年，從有挑戰以來，也發生很多次了，當然還是希望未來有多點（角度鏡頭），會比較好。」