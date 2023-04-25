日職／宋家豪下二軍調整 中繼1局飆2K無失分

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪昨天被下放二軍，今天二軍中繼登板，投1局讓打者3上3下，投出2次三振無失分，球隊終場6比2擊敗養樂多隊。

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪近3場一軍出賽有2場有掉分，本季目前為止一軍出賽6場，總計投6局失掉4分責失分，投出3次三振，防禦率6.00，昨天被下放二軍調整狀況。

樂天金鷲隊今天二軍與東京養樂多燕子隊交手，養多隊1局下靠著接連2支安打、高飛犧牲打先馳得點，樂天隊2局上追分，1人出局靠著安打、保送、正隨優彌適時安打送回追平分，再靠著高飛犧牲打跑回超前分。

養樂多隊3局下靠著接連3支安打添分、扳平比數，樂天隊4局上再起攻勢，靠著石原彪安打、一棒2分再度幫助球隊超前比數，5局上再靠著安打、盜壘、高飛犧牲打添分。

樂天7局上再拿1分取得6比2領先，8局下換上宋家豪登板中繼，宋家豪三振首名打者，再讓打者敲出三壘方向滾地球出局，再K掉松本友完成投球任務。

宋家豪今天總計用13球投1局，沒被敲出安打也沒有保送，投出2次三振、無失分，無關勝敗。