快訊

遭立委揭黑幕 合庫AMC董座蔡見興請辭獲准

預防俄國發動「難民入侵」：芬蘭在邊境蓋鐵網圍籬

日職／宋家豪下二軍調整 中繼1局飆2K無失分

中央社／ 台北25日電
宋家豪。 擷圖自畫面
宋家豪。 擷圖自畫面

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪昨天被下放二軍，今天二軍中繼登板，投1局讓打者3上3下，投出2次三振無失分，球隊終場6比2擊敗養樂多隊。

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪近3場一軍出賽有2場有掉分，本季目前為止一軍出賽6場，總計投6局失掉4分責失分，投出3次三振，防禦率6.00，昨天被下放二軍調整狀況。

樂天金鷲隊今天二軍與東京養樂多燕子隊交手，養多隊1局下靠著接連2支安打、高飛犧牲打先馳得點，樂天隊2局上追分，1人出局靠著安打、保送、正隨優彌適時安打送回追平分，再靠著高飛犧牲打跑回超前分。

養樂多隊3局下靠著接連3支安打添分、扳平比數，樂天隊4局上再起攻勢，靠著石原彪安打、一棒2分再度幫助球隊超前比數，5局上再靠著安打、盜壘、高飛犧牲打添分。

樂天7局上再拿1分取得6比2領先，8局下換上宋家豪登板中繼，宋家豪三振首名打者，再讓打者敲出三壘方向滾地球出局，再K掉松本友完成投球任務。

宋家豪今天總計用13球投1局，沒被敲出安打也沒有保送，投出2次三振、無失分，無關勝敗。

樂天金鷲 宋家豪

延伸閱讀

日職／宋家豪近況不佳防禦率破6 遭球隊下放二軍

日職／宋家豪中繼1局掉1分 吳念庭替補上場吞K

日職／宋家豪中繼1局無失分 吳念庭選保送本季首盜

日職／吳念庭開季不在一軍 宋家豪成台將唯一

相關新聞

中職／魚躍式撲壘驚艷球迷卻出局 林哲瑄：用盡全力是本能

富邦悍將林哲瑄昨天在本壘攻防戰上演「魚躍式飛撲」，試圖避免捕手觸殺，雖電視輔助判決結果為出局，但許多球迷仍直呼不可思議，今天林哲瑄也在個人臉書粉絲團發文吐心聲。 二局上1出局，林哲瑄率先敲出安打

YA！最快樂的觸身球 想贏的成晉想到有分數就開心

樂天桃猿隊外野手成晉收穫最快樂的觸身球，23日挨了球吻後，笑嘻嘻喊「ya」的畫面讓球迷看了直呼可愛，他賽後也收到家人傳來...

日職／宋家豪下二軍調整 中繼1局飆2K無失分

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪昨天被下放二軍，今天二軍中繼登板，投1局讓打者3上3下，投出2次三振無失分，球隊終場6比2擊敗養...

中職／王威晨要延續父親遺愛 籌辦王光輝棒球發展計畫

中職退役名將王光輝前年8月底過世，中信兄弟隊球星王威晨與家人一直都有計劃，以父親的名義回饋基層棒球，今年將規劃「王光輝棒...

中職／2天傷了3投手後…桃猿本周啟用林子崴、雷法先發

樂天桃猿隊上周在兩天內折損2位先發投手、1位後援投手，戰力拉警報，明天啟用左投林子崴先發，另一洋投雷法也會在本周升上一軍...

中職／5星級傳球碰上5星級撲壘 林哲瑄再看影片也說不容易

林哲瑄的神撲壘、郭天信的雷射肩，攜手演出本季至今最精彩的本壘攻防戰之一，林哲瑄再看畫面，也覺得有點神奇，「想說怎麼閃得過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦