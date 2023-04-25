中職／魚躍式撲壘驚艷球迷卻出局 林哲瑄：用盡全力是本能

富邦悍將林哲瑄昨天在本壘攻防戰上演「魚躍式飛撲」，試圖避免捕手觸殺，雖電視輔助判決結果為出局，但許多球迷仍直呼不可思議，今天林哲瑄也在個人臉書粉絲團發文吐心聲。

二局上1出局，林哲瑄率先敲出安打上壘，隨後上演盜壘成功。下棒打者姚冠瑋擊出一壘安打，辛元旭再打出位置尷尬的飛球，龍隊外野手郭天信直傳本壘，第一時間主審判定林哲瑄出局。

林哲瑄示意教練團提出挑戰，重播畫面顯示林哲瑄用魚躍式飛撲，嘗試躲過觸殺。雖林哲瑄後續手指有碰到本壘板，但在那之前捕手「疑似」觸碰到林哲瑄右手，最後仍維持原判。

林哲瑄稍早在個人臉書粉絲團發文寫道，「用盡全力是本能！我們無法控制結果！那就享受在場上的一切吧！」

球迷紛紛在留言區寫下想法，有人認為是安全回壘，有人認為維持原判也合理。大部分球迷給予林哲瑄讚美，「已經是神鬼滑壘了太帥」、「超讚的拼戰精神」、「就是喜歡哲瑄的態度」。