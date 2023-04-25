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中職／國家有需要！王尉永下二軍無關狀態 收到教召令

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中華職棒富邦悍將隊投手王尉永。 中央社
中華職棒富邦悍將隊投手王尉永。 中央社

富邦悍將隊今天1投1野異動，王尉永、王詩聰下二軍，升上范玉禹、張冠廷，王尉永下放原因無關狀況或健康，而是國家有需要。

悍將今天在桃園球場出戰樂天桃猿隊，先發投手由陳仕朋面對陳克羿。後援投手王尉永昨天對味全龍隊之戰有登板且表現不俗，中繼1局三上三下，送出2次三振，今天卻已不在一軍名單令人訝異。

總教練丘昌榮解釋，王尉永被教召，雖然只有1天，但最近牛棚消耗大，昨天郭俊麟也有上場，因此拉上也可長中繼的范玉禹，「這周還有5場比賽，實在沒辦法，只能讓他先下去10天。」范玉禹雖然近期確診，但二軍回報恢復還可以。

升上張冠廷除了可負責外野，也可擔當3號捕手，丘昌榮表示，「阿德（張進德）代打之後，後面至少還有一個捕手，是萬不得已才會用到。」

悍將今天打線微調，張進德擔任先發捕手，王勝偉打第一棒、游擊手，劉俊豪負責二壘，讓王正棠休息一天。

范玉禹 丘昌榮

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