中職／王威晨以父之名推「王光輝棒球發展計畫」回饋基層

中職中信兄弟隊球星王威晨希望將過世父親王光輝對基層棒球的愛延續，預計規劃「王光輝棒球發展計畫」，籌募公益基金，初期計畫將先協助基層改善球場環境。

中職中信兄弟隊球星王威晨所屬經紀公司今天發出新聞稿表示，王威晨的父親、「萬人迷」王光輝2021年8月底過世，王威晨與家人一直有計劃以父親的名義回饋基層棒球，預計今年規劃「王光輝棒球發展計畫」，籌募相關經費、嘉惠更多基層棒球隊。

王光輝出生於花蓮光復鄉太巴塱部落，就讀北富國小（現在的太巴塱國小）時期加入棒球隊，自小就展現了在棒球方面的才能，多次入選國家隊，進入職棒前已經是相當具有人氣的球星，職棒第一年就拿下中職打擊王，職棒生涯13度入選中職明星賽，是中職早期的人氣王，優異的表現與隨和幽默的個性，被球迷稱為「萬人迷」。

王光輝過世後，許多球迷都感到惋惜，而王光輝生前投入基層棒球教育多年，王威晨這兩年一直想著把父親的遺愛延續下去，因此將與家人一起規劃籌募相關的公益基金，並擬定相關的計畫，讓公益基金可以將王光輝的精神延續下去。

王威晨表示，這筆經費運用初期將會以協助基層棒球的場地改善為主要計畫，有鑑於棒球的發展，場地佔了相當重要角色，許多基層球隊甚至連一個簡易的球場都沒有，透過這個計畫可以協助球隊維護球場，確保選手練球的安全度提高外，也能逐步的協助學校進行場地的改建、維護甚至興建，期盼能對台灣基層棒球長遠的發展，逐步打下良好的基礎。

而計畫相關的細節與運作方式，王威晨表示，後續將會與相關專業人士請益，並在有多少經費做多少事的前提下來進行計畫的推動，更希望有企業願意一起長期投入，讓台灣的基層棒球環境可以更好。