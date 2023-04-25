春季聯賽／馬文修勝利打點合庫搶勝 台電吞首敗

成棒春季聯賽合作金庫今天與台灣電力交手，合庫U23世界盃國手游騰堯先發5局失2分，合庫9局上靠著馬文修、李亦崴接連安打突破僵局，以4比2拿下預賽第6勝，也讓台電吞下首敗。

112年全國成棒甲組春季聯賽A組預賽合作金庫棒球隊與台灣電力棒球隊今天在羅東棒球場交手，合庫派出台東大學棒球隊實習借將投手游騰堯先發，游騰堯也是去年U23世界盃棒球賽國手。

游騰堯2局下有狀況，接連被敲2支安打，1人出局後再投出四壞保送，但及時回穩，讓打者敲出滾地球、守備幫忙穩守不失分。

游騰堯4局下再有狀況，先保送首名打者，1人出局後接連被敲2支安打，再被敲出高飛犧牲打，單局失掉2分；游騰堯總計用79球投5局，被敲出5支安打，投出2次三振、2次四壞保送，失掉2分責失分，球隊1比2落後時退場。

合庫6局上追分，同樣是去年U23世界盃棒球賽國手李亦崴先敲出內野安打，再靠著短打推進、楊振裕適時安打送回追平分。

兩隊8局打完2比2僵持不下，合庫9局上再起攻勢，靠著接連安打、故意四壞保送攻佔滿壘，馬文修適時安打送回超前分，李亦崴再敲出安打替球隊多添1分保險分；馬文修1安1打點、是勝利打點，李亦崴單場2安1打點，打擊表現佳。

合庫拿下預賽第6勝，目前戰績6勝2敗1和，台電今天賽前戰績6勝2和、沒有敗仗，今天吞下春季聯賽預賽首敗。