中職／獅隊上半季暫居榜首 府城獅吼宮5月再現台南球場
中職新球季開打第一個月，統一獅隊暫以8勝6敗排名榜首，上半季第三檔主題活動由球迷相當喜愛、具有在地特色的廟宇季接力登場， 5月12到14日府城獅吼宮再現台南棒球場。
獅隊指出，獅王神轎是府城獅吼宮主神象徵，遶境敬神也是廟宇文化特色，球團特別規畫「獅王神轎創意DIY」活動，歡迎擁有萊恩布偶的球迷一起展現創意報名參加，每場比賽也特別安排與獅王神轎本尊一同參與球場遶境活動，單場限額10組；本次活動採限時預約報名參加，即日起至4月27日晚上11點截止，隔天將抽出幸運10組球迷，參加費用為每位1350元，完成製作現場報到後，可獲得專屬獨一無二的「府城獅吼宮 神轎轎班背心」一件 。
預約網址https://www.uni-lions.com.tw/event-list.aspx，完成報名參加者，請使用萊恩布偶自行創意製作專屬神轎（自行準備布偶及材料），活動當日賽前完成報到，即可領取府城獅吼宮神轎轎班專屬背心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言