中職／曹祐齊笑稱怕看到教練走上場 加強控球是課題

中職味全龍隊20歲投手曹祐齊24日對富邦悍將隊先發，投5局無失分、拿下生涯首勝，獲選單場MVP，曹祐齊透露很怕看到教練走上場要換投，加強控球是課題，也感謝爸媽到場加油。

中職味全龍隊24日在主場天母棒球場迎戰富邦悍將隊，龍隊派出20歲投手曹祐齊先發，曹祐齊去年就有在一軍出賽1場的紀錄，但勝場還沒有開張，本場比賽挑戰生涯首勝，隊友打線、守備都很幫忙。

曹祐齊今天總計用87球投5局，被敲出3支安打，投出6次三振、3次四死球，無失分，拿下生涯一軍首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP），龍隊總教練葉君璋給他打85分高分，但他自評表現70分。

曹祐齊表示，本場比賽開打前有點緊張，開賽之後緊張感慢慢不見，比賽前半段壞球偏多、用球數偏高，教練和捕手一直提醒勇敢對決，想辦法讓打者出棒，不要有太多不必要的壞球。

24日比賽與曹祐齊投捕搭擋的先發捕手林辰勳也才21歲，曹祐齊表示，兩人在二軍時就常常搭配，想法蠻接近的，林辰勳配的球、自己幾乎沒有太多搖頭的時候；本場比賽也是林辰勳本季首場先發蹲捕出賽，打擊方面也有2安好表現。

曹祐齊透露，知道自己用球數偏多，很怕看到教練走上場說要換投，只能一直告訴自己一局一局慢慢來，5局看到投手教練走上投手丘時有嚇一跳，但當時沒有換投，「教練說只是讓我喘一下」。

本場比賽曹祐齊的爸爸退役球星曹竣崵、媽媽前籃球國手傅姿伶都有到場替他加油，曹祐齊感謝爸媽排除萬難到場看球加油，也有把首勝球留下來當紀念。