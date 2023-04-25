中職／黃保羅生涯初登板吞敗掩面落淚 直言因為在乎

中職富邦悍將隊19歲投手黃保羅24日完成生涯初登板，但僅投1.2局失掉5分、承擔敗投，退場後掩面落淚，黃保羅直言：「因為在乎，這場敗給了自己」，教練也勉勵心態要強壯一點。

中職富邦悍將隊24日與味全龍隊交手，悍將派出19歲投手黃保羅先發，但開賽就有不少狀況，總計用58球投1.2局被敲出3支安打，投出2次三振、3次四壞保送，失掉5分責失分，球隊終場以4比7吞敗，黃保羅承擔敗投。

黃保羅退場後哭的傷心，賽後被問起為什麼情緒這麼激動，他直言：「因為在乎，我覺得是敗給了自己，想法太複雜」，黃保羅提到，這場比賽賽前沒有預設什麼，盡最大的能耐去表現，但是可能太想要做到完美，反而造成反效果，這場比賽好壞球都太明顯。

黃保羅退場之後，學長也都在一旁鼓勵他、給他建議，黃保羅表示，學長主要是提醒心態方面，心態如果崩了什麼都不會順，自信心要更強壯一點。

黃保羅生涯一軍首K是三振龍隊強打林智勝，但他笑說沒有特別去想，學長不斷提醒不要去想對手有多強，再強的打者也有狀況不好的時候。

黃保羅這場比賽保送和壞球偏多，他表示開賽有點亢奮，控球是需要再加強的部分，身為先發投手不應該耗費無謂的球數，兩好球之後要更勇敢對決，引誘打者出棒。

賽後悍將隊的教練團也都有給黃保羅提醒，黃保羅提到，好不容易爭取到的機會沒有把握住蠻難過的，教練團主要是提醒「心態要更強壯一點」。