中職／本想忍住…黃保羅退場哭了 學長要他心態不能崩

富邦悍將隊今天以4：7輸給味全龍隊，第一指名投手黃保羅最終先發只投1.2局失5分，58球裡有近半壞球，退場時忍不住哭了，賽後被問起此事滿臉不好意思，「本來想忍住的。」

黃保羅為悍將去年第一指名選進的投手，開季從二軍出發，本周碰上單周6戰，決定在周一補賽限定的第28人拉上黃保羅先發，同場面對曹祐齊，上演相加還不滿40歲的史上最年輕先發投手對決。

兩位年輕好手開賽都與好球帶搏鬥，黃保羅成為先被擊墜的一方，最終只投1.2局被敲3安打、失5分，有2次三振、3次保送，58球裡包括30顆好球、28顆壞球，防禦率27，一退場就哭了。

黃保羅聊起流下的眼淚，滿臉不好意思，「因為在乎吧！沒想到今天…我覺得敗給自己吧！想法太複雜，好壞球控不太好。」問題出在哪裡？他說：「太亢奮吧！氛圍不一樣。」

這個初登板是否和預想中的畫面很不一樣？黃保羅說：「其實我沒有預設什麼，就是盡最大能耐去丟。」結果不如預期，下場後教練、學長都提點他的心態，最怕他的信心崩盤，「滿多學長都有跟我講，基本上都是心態，只要心態崩了，什麼事都不會順利，要我自信心要強壯一點。」

黃保羅自知還有要加強的地方，「每個打者不要花太多球數，兩好球後決勝球要投得更刁鑽，引誘打者出棒。」