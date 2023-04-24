中職／曹祐齊奪生涯首勝 感謝父母排除萬難現場見證

天母棒球場今天上演新生代投手對決，味全龍隊曹祐齊成為贏家，先發5局無失分，味全龍隊終場以7：4擊敗富邦悍將隊，曹祐齊拿下生涯首勝，總教練葉君璋給予85分高評價，他則自評70分。

兩位年輕好手開賽都與好球帶搏鬥，黃保羅成為先被擊墜的一方，最終只投1.2局被敲3安打、失5分，曹祐齊則在得到火力之後回穩，最終先發5局無失分。

葉君璋表示，曹祐齊一開賽看起來有點謹慎，後面越投越順暢，最難得的地方是可以在比賽中修正，「年輕球員有時做不到，但他想盡辦法讓自己可以進入狀況，這點很棒。」

葉君璋給予曹祐齊此戰表現85分，接下來會讓他進入本土輪值出賽，下禮拜也許還有先發機會；曹祐齊則自評只有70分，「其實今天可以不用投得這麼辛苦，但前兩局壞球真的太多，不管比賽時間、狀態都比較辛苦。」

轉折在於教練的提醒，曹祐齊說：「教練說不要有太多壞球，節奏慢，隊友也不好守備，盡量攻擊好球帶，讓隊友幫我守3個出局數。」曹祐齊透露，投到第5局時知道用球數已經滿多，一直很擔心教練走上來換投，但後來告訴他只是讓他喘一下，完成5局順利取得勝投資格。