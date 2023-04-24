中職／曹祐齊先發爸媽很緊張 曹竣崵想起兒子一路辛苦

中華職業棒球大聯盟味全龍隊20歲投手曹祐齊今天本季初先發，曹祐齊父母是退役球員曹竣崵及前籃球國手傅姿伶，兩人到場力挺；曹竣崵想起兒子一路辛苦努力，期許不斷進步。

龍隊晚間在主場天母棒球場迎富邦悍將隊，派曹祐齊先發，曹祐齊總計用87球投5局，被敲出3支安打，投出6次三振、3次四死球，無失分，5局打完球隊7比0領先時退場、是勝投候選。

不過，看台上的曹竣崵、傅姿伶鏡頭沒比兒子少；傅姿伶笑說，以前看曹竣崵比賽和現在進場看曹祐齊比賽都很緊張，平常看球賽會「瞎忙」，想分散緊張心情，這場曹竣崵在一旁，聽到球打出去的聲音會分析是界外球或被接殺等，心情較和緩。

開賽稍不穩的曹祐齊單局出現2次四死球，曹竣崵笑說，其實一整場都很緊張。曹祐齊目前出賽還不很穩定，一旦得知要先發的場次，如果有辦法就到場支持；曹祐齊原訂19日先發，因雨延到今天，原本這兩天有球評和節目通告，為支持曹祐齊也都推掉。

一路看著曹祐齊走棒球路的曹竣崵說，常想到曹祐齊高級中學時期真的很辛苦，一路走到有機會進職棒、被教練肯定，找到想要的東西，希望曹祐齊肯定自己，辛苦開始得到回報，但也不要停下腳步。

他說，資深球員求穩定，像曹祐齊這樣的年輕球員要求進步，讓教練團給更多機會。曹祐齊進職棒後，控球、滑球、變速或卡特等球種持續進步，但要成為頂尖投手還有很多可更好的地方。