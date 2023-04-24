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中職／悍將推大物變大誤 味全龍曹祐齊贏了娃娃兵之戰

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將、味全龍隊2局上本壘攻防戰，林哲瑄（左）在本壘出局，重播輔助判決維持原判。記者余承翰／攝影
富邦悍將、味全龍隊2局上本壘攻防戰，林哲瑄（左）在本壘出局，重播輔助判決維持原判。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊啟用「大物」黃保羅一軍初登板，演變成一場震撼教育，面對味全龍隊先發僅撐1.2局核爆5分，龍隊終場以7：4贏球，先發5局無失分的曹祐齊拿下生涯首勝。

19歲8天的黃保羅加上20歲25天的曹祐齊，今天同場先發，譜寫史上最年輕先發投手對戰組合，兩人開賽都在與好球帶搏鬥，黃保羅成為先被擊墜的一方。

黃保羅前2局都保送首位打者，首局一、三壘有人時，郭天信以高飛犧牲打為龍隊開張分數，第2局滿壘之際，張政禹的游擊方向滾地球先送回1分，林孝程的安打再建功，黃保羅對吉力吉撈．鞏冠投出三振後，教練團在此時換上郭俊麟接手，郭天信的安打再添2分記在黃保羅帳上。

黃保羅最終只投1.2局被敲3安打、失5分，有2次三振、3次保送，58球裡包括30顆好球、28顆壞球，防禦率27。

曹祐齊有更多的幸運，首局在關鍵時刻以很壞的好球K掉高國麟，第2局靠郭天信的「雷射肩」擋下闖本壘的林哲瑄，悍將提出挑戰維持原判，隨後龍隊就在2局下攻下4分大局，曹祐齊也越投越穩，最終先發5局被敲3安打、無失分，有6次三振、3次四死球保送。

龍隊持續搶分，第4局林辰勳敲二壘打後，林孝程、林智勝的安打各帶1分打點，加上郭天信屢以守備相挺，將曹祐齊的生涯首勝牢牢上鎖；悍將直到7局上才靠申皓瑋的三分砲破蛋，單局打了10人次、攻下4分。

富邦悍將隊新人投手黃保羅先發僅投1.2局失5分退場。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊新人投手黃保羅先發僅投1.2局失5分退場。記者余承翰／攝影

黃保羅 曹祐齊

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