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中職／黃保羅「開箱」開到一堆壞球 1.2局核爆5分
富邦悍將隊「開箱」第一指名投手黃保羅，今天面對味全龍隊先發，壞球連發釀禍，最終先發只投1.2局失5分，58球裡有近半壞球。
黃保羅來自平鎮高中，為悍將去年第一指名選進的投手，開季從二軍出發，本周碰上單周6戰，決定在周一補賽限定的第28人拉上黃保羅先發，同場面對曹祐齊，上演相加還不滿40歲的史上最年輕先發投手對決。
兩位年輕投手一開賽都不穩，黃保羅前2局都以保送開局，首局一、三壘有人時，郭天信以高飛犧牲打為龍隊開張分數，第2局又是2保送、1安打形成滿壘，張政禹的游擊方向滾地球先送回1分，林孝程的安打再建功，黃保羅對吉力吉撈．鞏冠投出三振後，教練團在此時換上郭俊麟接手，郭天信的安打再添2分記在黃保羅帳上。
黃保羅先發1.2局被敲3安打、失5分，有2次三振、3次保送，58球裡包括30顆好球、28顆壞球，防禦率27。
曹祐齊有更多的幸運，首局在關鍵時刻以很壞的好球K掉高國麟，第2局靠郭天信的「雷射肩」擋下闖本壘的林哲瑄，悍將提出挑戰維持原判。
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