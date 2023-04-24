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全中運田徑／最強國中生「升級」 黃潮鴻克服睡魔再奪金
國中屢屢打破標槍紀錄，有「最強國中生」之稱的黃潮鴻升上新北三重高中依舊稱霸全中運，今天第5擲丟出全場唯一破70公尺的71公尺02，「逆轉勝」奪下高男組首金。
田徑有亮眼成績的黃潮鴻，國小先玩棒球，最快球速超過130公里，進入光榮國中才開始練標槍，成績不斷提升，去年7月才在延期的花蓮全中運擲出破大會紀錄的73公尺52。
升上高中要適應從700克變成800克的標槍，黃潮鴻自評適應沒問題，反倒是新竹縣的強風吹得他昏昏欲睡，他笑說：「風很舒服，太想睡，後來才比較清醒。」
第一擲丟出67公尺49，黃潮鴻就居領先位置，第三擲推進到68公尺32，但中市大里高中王思遠第四擲丟出68公尺75，一度躍上領先；黃潮鴻靠第五擲丟出71公尺02，才要回龍頭。
一度落後，黃潮鴻臉上雖掛著笑容，內心其實有些緊張，「稍微有壓力，面帶微笑而已，心情放輕鬆。」已經從「最強國中生」稱號畢業，黃潮鴻目標不只當「最強高中生」，還要朝偶像「黃金右臂」鄭兆村看齊，短期目標在5月底國際邀請賽、年底全運會都登上頒獎台。
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