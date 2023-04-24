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大巨蛋爭議／休息區上方設舞台 體育局：應援區不屬於國際標準範圍
大巨蛋目標年底營運，近日施工照片陸續曝光，不過有民眾發現大巨蛋球場疑似沒有設置應援區，引起熱議，對此體育局長王泓翔表示，大巨蛋球場是按照國際標準去建設的，包含內野壘包距離、全壘打長度、防護網、休息區等必要措施，應援區並不屬於國際標準範圍內，不過，隨著近年啦啦隊應援風氣盛行，因此遠雄分別在一、三壘觀眾席規畫一個平台，未來將作為應援區使用。
至於增設應援台是否會壓縮大巨蛋球場實際面積，王泓翔表示，應援台基本上不會對大巨蛋空間造成影響，因為他只是在觀眾席前方架設一個檯子，也不會影響觀眾看球的視線。
外界好奇未來大巨蛋若要開演唱會，應援台空間是否會壓縮到進場人數，王泓翔表示，大巨蛋主要功能作為棒球場使用，演唱會並非必要活動，若未來休賽季期間大巨蛋要舉辦演唱會，承辦單位須視現場空間進行彈性調整，並非大巨蛋球場要去配合演唱會。
遠雄副總經理楊舜欽表示，大巨蛋球場分別在一、三壘休息區上方都有規畫應援平台，只要一般啦啦隊規模，原則上應援台空間大小不會有問題。
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