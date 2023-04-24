中職／19歲vs.20歲！史上最年輕同場先發投手 葉君璋對黃保羅1特質印象深

雨神改劇本，味全龍隊投手曹祐齊原訂19日的登板，因雨改到今天進行，對戰投手從富邦悍將隊洋投艾普勒換成本土小將黃保羅，寫下中職史上最年輕先發投手組合紀錄，龍隊教頭葉君璋也表期待，「畢竟是台灣未來有機會成為好的先發投手，看他們怎麼表現給球迷看。」

悍將考量單周6戰，今天以第28人啟用黃保羅，機緣之下成就新紀錄，史上最年輕的同場先發投手組合紀錄，來自2016年10月13日統一獅、Lamigo桃猿隊之戰，兩隊推出陳育軒（20歲354天）、葉家淇（19歲143天），今天被黃保羅（19歲8天）及曹祐齊（20歲25天）打破。

對於這組年紀相加還比林智勝年輕的新生代投手對戰，葉君璋也說期待，「我覺得他們看起來感覺滿接近，條件方面。黃保羅是之前就比較成熟，曹祐齊是來這邊成長比較多。」談到印象中的黃保羅，葉君璋說：「速度快、球種多，但是好像滿容易受傷，印象中啦！」

龍隊安排21歲捕手林辰勳蹲捕，也是他的本季初先發，投捕都很年輕，葉君璋解釋：「可能想法會比較接近，看溝通會不會比較順暢。」