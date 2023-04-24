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中職／果斷拒絕他隊、奔向龍軍 李超：覺得來對地方
味全龍隊投手李超11天前才剛從自主培訓轉正，今天透過周一補賽限定的第28人之姿站上一軍，李超昨天接到通知，開心到在房間裡小碎步，今天將在一軍名單內，面對富邦悍將隊等待初登板的機會。
李超為台南海事、台灣體育大學畢業，去年參加中職選秀落選，與龍隊簽下自主培訓合約，剛在今年4月13日轉正，脫下3位數背號球衣，挑選背號「0」號，他的練習衣還來不及更新，今天還穿著印有「108」的練習衣參與賽前練習。
回想加入龍隊的機緣，李超說去年選秀落選後，原本想在業餘再打一年、明年再選，「也有其他球隊來問，但第一時間拒絕、沒有考慮。」但他覺得與龍隊有緣分，「和我好的學長都在這邊，之前也有在立帆（張立帆，前龍隊客座投手教練）那邊學投球，他有跟我說這邊的環境。」他說來了之後感覺硬體真的很棒，教練也可以討論，「覺得來對地方」。
受訪途中，不斷有隊友亂入，看得出李超在隊內受歡迎的程度，他解釋：「學長覺得我很可惜吧！覺得我還可以更好，有很多東西想要傳授給我。」
球季開打後，學長都上一軍，剛好徐若熙在二軍復健，李超說：「這陣子他算我的投手教練，和他傳接球，從中發現一些新的東西。 」
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